Son dakika haberi: Rüştü Reçber corona virüs testi pozitif çıktı! Rüştü Reçber kaç yaşında?

Rüştü Reçber’in yaşı merak edip araştırılmaya başladı. Türk ve dünya futbol tarihinin en iyi kalecileri arasında yer alır alan Rüştü Reçber corona virüse yakalandı. 2003 yılında dünyanın en iyi 3. kalecisi olarak seçilen Reçber Barcelona gibi büyük bir kulüpte de forma giymişti. Peki, Rüştü Reçber kaç yaşında? İşte yanıtı...



RÜŞTÜ REÇBER KAÇ YAŞINDA?

Rüştü Reçber 10 Mayıs 1973 yılında Antalya Korkuteli’nde dünyaya gelmiştir. Ünlü futbolcu Rüştü Reçber 46 yaşındadır.

RÜŞTÜ REÇBER KİMDİR?

Rüştü Reçber 10 Mayıs 1973'de Antalya’nın Korkuteli ilçesinin Küçükköy’ünde doğan milli kalecimiz futbol hayatına bir santrafor olarak başladı. İlk hocası Dursun Karasucu’nun, kendisinin uzun boyundan yola çıkarak kalecilik yeteneğini keşfetmesi üzerine, o günlerde Niğde’de düzenlenen bölgelerarası amatör futbol yarışmasında otoritelerin dikkatini çekti.

Rüştü Reçber Daha sonra, ümit milli takımı seçmelerinden de başarıyla geçti. Ümit milli takıma davet edildikten sonra, çocukluğundan beri hayalindeki takım olan Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a giden Rüştü, bu görüşmeden kafasında pek çok soru işaretiyle ayrıldı. Kendisinden Galatasaray'da forma giymeden önce bir yıl PAF takımında oynaması istendi, fakat İstanbul'da yanlız bir yıl geçirmeyi göze alamadığından, doğduğu şehir olan Antalya'ya geri döndü.

Fatih Terim tarafından keşfedilen, Antalya'da başladığı spor kariyerinde yedek kulübesinde beklemekten, İzmir'de yapılan Ümit Milli takımı seçmelerini geçerek kurtulan Rüştü, Ümit Milli takımımızda ilk kez forma giydiği karşılaşmada, Polonya'da Almanlar'dan 4 gol yedi. Daha sonra, 1993 yılında Beşiktaş'la anlaşan Rüştü, talihsiz bir trafik kazası geçirdi. Bu kazada, çok yakın bir arkadaşını kaybeden ve ağır yaralanan Rüştü için Beşiktaş'ın kapıları, kendisini muayene eden doktorun "çok riskli, almayın." sözleriyle kapandı. Bunun üzerine Antalyaspor'a dönen Rüştü, yeni taliplisi olan Fenerbahçe'de 1994-2003 yılları arasında toplam 9 yıl kaldı.

Otoritelere göre şu anda dünya'nın en iyi kalecilerinden olan Rüştü, adını hafızalara 2002 Dünya kupasında sergilediği muhteşem performansla kazıdı. UEFA'nın düzenlediği "2002 yılının en iyileri" anketinde, 2002 yılının en iyi kalecisi seçildi. 1990-1994 yılları arasında Antalyaspor'da, 1994-2003 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Rüştü Reçber, Fenerbahçe'de forma giydiği 9 yıl boyunca şu başarılara imza attı:

-1995-1996 ve 2000-2001 Türkiye Ligi Şampiyonluğu,

-1997-1998 Başbakanlık Kupası ve 1998-1999 Atatürk Kupası,

-Fenerbahçe tarihinde ligde ve toplamda en çok forma giyen kaleci,

-2002 Dünya Kupası'nda Dünya Üçüncülüğü,

-2002 Dünya Kupası'nda Dünya Üçüncülüğü'nden dolayı Devlet Üstün Hizmet Madalyası,

-77 kez A milli, 11 kez Ümit, 1 kez Ordu milli takım forması giydi.

A milli takımımızın başarılı kalecisi Rüştü Reçber, 2002-2003 sezonu sonunda dünyanın büyük takımlarından Barcelona'yla beş yıllık bir sözleşme imzaladı.