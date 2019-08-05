Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5798
  • 6,2115
  • 256.547
  • 99679.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Rize'deki sel felaketi havadan görüntülendi

Rize'deki sel felaketi havadan görüntülendi

Rize'deki sel felaketi havadan görüntülendi

Rize’de etkili olan şiddetli yağış sonrasında Salarha Vadisinde bir araç dere taşması sonucunda sele kapıldı, araçta bulunan 2 kişi kurtarılırken, Hüseyin Çap adlı kişi sel sularında kayboldu.

Günün ilk saatlerinde sel sularının çekilip derenin debisinin düşmesiyle aracın akıntıya kapıldığı Rize merkeze bağlı Dağsu Mahallesi’nden AFAD ve UMKE ekipleri tarafından arama çalışmalarına başlandı.

Suların çekilmesiyle sakinleşen sel bölgesi havadan görüntülendi.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'ın denizde korku dolu saatleri
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş 'Çocuk' ile dönüyor
Gündemi sallayan ayrılıkta dikkat çeken yorum
Buse Varol Instagram'dan paylaştı! Oğluna duygusal mesaj
Pınar ve Yağmur'dan Hande'ye ilginç sürpriz

Kurban Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? Kurban Nasıl Seçilir? | #KırmızıMikrofon

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

türk

Facebook, WhatsApp ve Instagram’ın adını değiştiriyor