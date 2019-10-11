Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8802
  • 6,4813
  • 281.965
  • 98973.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Resulayn'da teröristler böyle yakalandı! Sayı her geçen gün artıyor

Resulayn'da teröristler böyle yakalandı! Sayı her geçen gün artıyor

Resulayn'da teröristler böyle yakalandı! Sayı her geçen gün artıyor

Türk Silah Kuvvetler (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn kırsalında 3 teröristin daha yakalanmasıyla Resulayn kırsalında ele geçirilen ve teslim olan terörist sayısı 11'e yükseldi.

Türk Silah Kuvvetler (TSK) ve TSK'nın desteklediği Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilerleyişini sürdürüyor. TSK ve Suriye Milli Ordusu askerleri, ilerleyişi sırasında bölgede bulunan köyleri de terör örgütünden geri alıyor. Harekat sırasında TSK ve Suriye Milli Ordusunun yoğun operasyonlarıyla YPG/PKK teröristleri bir bir yakalanıyor.

Ceylanpınar’ın karşısında bulunan Resulayn’da dün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Resulayn kırsalında teslim olan ve ele geçirilen terörist sayısı 11’e yükseldi. Öte yandan Tel Abyad ve Resulayn’da terör hedefleri tek tek yok ediliyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Mehmet Ali Erbil ile Alisa Nasya Deniz sevgili mi?
Sıla özür dileyip iptal etti!
Mucize Doktor dizisinde duygulandıran sahne
Demet Özdemir müjdeli haberi böyle duyurdu: 'O zaman hayırlı olsun'
Norm Ender'e destek, Ezhel'e tepki yağdı!
<p>İşte Başkan Erdoğan´ın açıklamalarından satır başları:</p> <p>Değerli il başkanlarımız, değerl

Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı´nda Öldürülen Terörist Sayısını Açıkladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Harekatın adı neden Barış Pınarı? Başkan Erdoğan böyle anlattı

Resulayn'da teröristler böyle yakalandı! Sayı her geçen gün artıyor