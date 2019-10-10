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  3. Son dakika haberi... Resulayn'da aşiretler ayaklandı! Teröristlerle çatışıyorlar

Son dakika haberi... Resulayn'da aşiretler ayaklandı! Teröristlerle çatışıyorlar

Son dakika haberi... Resulayn'da aşiretler ayaklandı! Teröristlerle çatışıyorlar

Barış Pınarı Harekatı'nın hedefindeki Rasulayn'da aşiretler ile bölgeyi işgal eden terör örgütü YPG/PKK arasında çatışma çıktı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesine bağlı Ummul Hayr köyünde, Baggara aşireti ve diğer bazı aşiretler, YPG/PKK'lı teröristlere karşı koydu. Çok sayıda aşiret Türk güvenlik makamlarıyla temasa geçerek Türkiye'den destek istedi.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilçedeki terör hedeflerini obüs atışlarıyla vurmayı sürdürüyor.

Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi Siyası Ofis Sorumlusu Selim Abdüzaziz Müslat, önceki günkü toplantılarında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin barış ve istikrarı sağlama, terörle mücadeledeki rolünü çok değerli ve önemli buluyoruz. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı askeri harekatını canı gönülden desteklediğimizi ifade ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı

AA

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