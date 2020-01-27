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  3. Reina katliamcısı Masharipov için istenen ceza belli oldu

Reina katliamcısı Masharipov için istenen ceza belli oldu

Reina katliamcısı Masharipov için istenen ceza belli oldu

Reina'daki terör saldırısı davasında savcılık, Abdulkadir Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 18'i tutuklu 58 sanıklı davada, mütalaa açıklandı. Savcı, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un 39 kişiyi kasten öldürme ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

(AA/DHA)


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