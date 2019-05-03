Rabia Naz'ın ölümünde yeni iddia

Rabiz Naz Vatan, geçen yıl 12 Nisan günü, Eynesil ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı halde bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen 2 ayrı raporda, Rabia Naz'ın genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu yaşamını yitirdiği bildirilerek, bunun da yüksekten düşme ile uyumlu olduğu görüşü yer aldı. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evlerinin önüne bırakıldığını iddia etti. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptığı açıklamayla iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği ancak olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgü tanıklığına dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığını bildirdi. Savcılık soruşturma kapsamında 60 kişinin tanık olarak ifadesine başvurdu.

MÜFETTİŞLER VE ÖZEL EKİP SORUŞTURUYOR

Baba Şaban Vatan'ın Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuru üzerine Bakan Abdulhamit Gül'ün talimatı ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu(HSK) soruşturma için müfettiş görevlendirdi. İlçeye gelen müfettişler, soruşturmada ifadelerine başvurulan 60 tanığı yeniden dinlemeye başladı.

Giresun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde oluşturulan özel ekip de geniş çaplı araştırma başlattı. Müfettişler ile koordineli yürütülen soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kamera kayıtları ile olay günü çevrede bulunan cep telefonlarına ait HTS kayıtları incelemeye alındı.

DELİLER KAYIP İDDİASI

Görgü tanıkları ifadelerinde olay günü Rabia Naz'ın saçlarının okul çıkışında toka ile toplu halde olduğunu ancak küçük kızın bulunduğunda saçların dağınık ve tokasının kayıp olduğunu anlattı. Öte yandan Rabia Naz'ın delil olarak alınan çamurlu çoraplarının incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilen eşyalar arasında yer almadığı öne sürüldü.

Baba Şaban Vatan da Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, kayıp toka ile çamurlu çorapların nerede olduğunu sordu.

AVUKAT: DELİLLER YETERİNCE TOPLANMADI

Vatan ailesinin avukatı Emel Kılıç, baba Şaban Vatan'ın kendi imkanları ile sesini duyurmaya çalıştığını belirterek soruşturmaya ilişkin delillerin yeterince toplanmadığını öne sürdü. Kılıç, "Baba her seferinde delillerin toplanmasını isteme hakkını kullanmaktadır. Rabia Naz, okuldan çıktığında saçları toplu vaziyetteydi. Ancak bulunduğu noktada saçları dağınıktı. Tanıklar saçlarında toka olmadığını beyan etmişti. En önemlisi Rabia'nın o gün ayağında ayakkabı ve çorabı vardı. Olay yeri ve sağlık ekipleri ifadelerinde ayağında çorap olduğunu beyan etti. Çorabın içinde çok ciddi derecede çamur ve kum yığını olduğu biliyoruz. Çorabın ikiye katlanarak, muhafaza edildiği söylendi. Buna rağmen incelemeye giden eşyalar arasında çorap yok. Toka da halen bulunmuş değil. Şaban Vatan savcılığa dilekçe verdi. Ancak kendisi kale alınmadı. Bu duruma ilişkin taktiri Adalet Bakanlığı ile Hakim ve Savcılar Kurulu'na bırakıyorum" dedi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, 'kamuoyu ve sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önlenmesi ile soruşturmanın daha sağlıklı yürütülmesi' amacıyla dosyaya, mahkeme kararı ile erişim yasağı getirmişti.

(DHA)