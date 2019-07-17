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  3. Son dakika haberi... Rabia Naz için Araştırma Komisyonu kuruluyor

Son dakika haberi... Rabia Naz için Araştırma Komisyonu kuruluyor

Son dakika haberi... Rabia Naz için Araştırma Komisyonu kuruluyor

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması'na ilişkin önerge bugün görüşülecek. Rabia Naz başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması için Araştırma Komisyonu kuruluyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, "Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan araştırma önergelerinin birleştirilerek bugün görüşülmesi, tüm partilerin oybirliğiyle kabul edildi.

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