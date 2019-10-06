Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Prof. Dr. Naci Görür'den canlı yayında korkutan deprem açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür'den canlı yayında korkutan deprem açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür'den canlı yayında korkutan deprem açıklaması

CNN TÜRK'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katılan Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, 5.8 büyüklüğündeki Silivri depremi ve İstanbul depremi ile ilgili çok çarpıcı bir açıklamalar yaptı.

Görür, 5.8 büyüklüğündeki Silivri depreminin 'büyük İstanbul depreminin' ihtimalini arttırdığını belirterek, '7 civarındaki depremin zaman dilimini öne çekmiştir. Fayın kırılma olasılığı da artmıştır. Tüm Marmara Bölgesi sizin de ifade ettiğiniz gibi bu depremden etkilenecek. Ancak daha fazla etkilenmesini beklediğimiz Kuzey kesim İstanbul ve batı alanları olacaktır. 99 depreminden beri her yeri geldiğinde Marmara’da büyük bir depremi beklediğimizi söyledik. Marmara’da büyük bir depremin olma olasılığı 99 depreminden sonra ortaya çıktı. Yani 99 depremleri olmamış olsaydı enerji birikimi fazla olmayacak ve dolayısıyla Marmara’da büyük bir deprem beklemeyecektik. Ancak 99 depremi bu fayların üzerine inanılmaz bir enerjiyi yükledi 55 saniyede 250 yılda yüklenmesi beklenen enerjiyi yükledi. O yüzden biz burada büyük bir deprem bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kardashianlar eskilerini  internetten satıyor 
Miray Daner'den Kubilay Aka sorusuna yanıt
'Yaşadıklarım çok ağır dua edin'
Aleyna Tilki Türkiye'den ayrıldı! Bundan sonra orada yaşayacak...
Ortalık karıştı! Hadise'den Demet Akalın açıklaması geldi
<p>Prof. Dr. Canan Karatay, ´Adıyaman Gastronomi Fuarı´ kapsamında Belediye Konferans Salonu´nda düz

Prof. Dr. Canan Karatay: ´Kelle Paça Kolesterolü Yükseltmez´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kalp şeklindeki armuda sevgili ilgisi

Antep fıstığının bu faydasını bilmiyorsunuz! İlk kez duyacaksınız...