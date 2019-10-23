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Porsuk Çayı'na düşen kişiden acı haber

Porsuk Çayı'na düşen kişiden acı haber

Eskişehir'deki Porsuk Çayı'na düşen iki arkadaştan biri hayatını kaybetti.

Kurtuluş Mahallesi Savtekin Caddesi'nden geçen Porsuk Çayı kenarında oturan Erdinç Er (42) ile arkadaşı Ünal T. henüz belirlenemeyen nedenle suya düştü. Ünal T, kendi imkanlarıyla sudan çıktı. Erdinç Er, sudan çıkamayınca arkadaşı durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve Büyükşehir Belediye İtfaiyesi dalgıç ekipleri, Porsuk Çayı'nda arama çalışması başlattı. Dalgıçların yaklaşık bir saatlik aramasının ardından Erdinç Er'in cansız bedenine ulaştı. Er'in yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.

Erdinç Er'in cesedi, incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

(AA)

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