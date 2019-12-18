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PKK'ya Kıran-8 operasyonu başladı

PKK'ya Kıran-8 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı: Bitlis-Siirt illerinde 'Kıran 8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı. Operasyona Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 3 bin 480 personel katılıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bitlis ve Siirt illerinde, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli, Jandarma Komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucuları timlerinden oluşan 3 bin 480 personel ve 232 operasyonel tim görev alıyor.

AA


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