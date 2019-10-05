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  3. Son dakika haberi... PKK'ya ağır darbe! 17 terörist öldürüldü

Son dakika haberi... PKK'ya ağır darbe! 17 terörist öldürüldü

Son dakika haberi... PKK'ya ağır darbe! 17 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 51 oldu' denildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 51 oldu.”

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