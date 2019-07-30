Son dakika haberi: PKK'nın sözde tim komutanı etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Cudi Dağı kırsalında, 28 Temmuz'a etkisiz hale getirilen teröristten birinin Şervan kod adlı terörist olduğu ve 2 jandarma personelinin yaralandığı silahlı saldırı olayının faillerinden biri olduğu tespit edildi" denildi.
Şırnak Cudi Dağı kırsalında, 28 Temmuz'da gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, PKK'nın sözde tim komutanı Şervan kod adlı terörist olduğu tespit edildi.