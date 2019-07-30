Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5608
  • 6,2003
  • 254.667
  • 102478
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son dakika haberi: PKK'nın sözde tim komutanı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: PKK'nın sözde tim komutanı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: PKK'nın sözde tim komutanı etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Cudi Dağı kırsalında, 28 Temmuz'a etkisiz hale getirilen teröristten birinin Şervan kod adlı terörist olduğu ve 2 jandarma personelinin yaralandığı silahlı saldırı olayının faillerinden biri olduğu tespit edildi" denildi.

Şırnak Cudi Dağı kırsalında, 28 Temmuz'da gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, PKK'nın sözde tim komutanı Şervan kod adlı terörist olduğu tespit edildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncu sitem etti: Yapışırsa yapışsın, ne yapayım?
Ünlü pop yıldızının şarkısı çalıntı çıktı!
Ezgi Eyüpoğlu ve Kaan Yıldırım'dan kafa karıştıran paylaşımlar! Barıştılar mı?
Ünlü manken bavulun içinde ölü bulundu
Yaşadığı zor süreci anlattı: Yaşamam bir mucize
<p>Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2020 yılında Güneş sistemindeki en yakın komşum

Dünyanın gözü orada! Türkler zirveyi zorluyor!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

O bölgede alarm! Türkiye'nin 20 bin yıllık buzulları eriyor

Taksim Camii’nin son hali havadan görüntülendi