PKK'lı teröristleri işe almışlar! İddianamede korkunç detaylar
Van’da yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılan İpekyolu Belediye Başkanı HDP’li Azim Yacan ile belediye meclis üyesi Şehzade Kurt’un haklarındaki soruşturma tamamlandı. Yacan ve Kurt'un belediyede işe alınanların PKK'lı terörist ya da örgüt içinde eylemlerde bulundukları ortaya çıktı
Van 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede 30 yıla kadar hapis cezaları istenen HDP’li Yacan ve Kurt’un işe aldığı 58 kişinin aile bireylerinin PKK içinde kırsal alanda faaliyet yürüttükleri, operasyonlarda öldükleri ya da yakalandıkları belirtildi. Yine işe alınan 34 kişinin de PKK içinde çeşitli eylem ve faaliyetlerde bulunduğu kaydedildi. Gizli tanık beyanlarının da yer aldığı iddianamede, belediye tarafından alımı yapılan kablo, battaniye ve kuru gıdaların kırsaldaki teröristlere aktarıldığı kaydedildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
YENİ ŞAFAK