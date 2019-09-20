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  3. Son dakika haberi... PKK şokta! 15 terörist öldürüldü

Son dakika haberi... PKK şokta! 15 terörist öldürüldü

Son dakika haberi... PKK şokta! 15 terörist öldürüldü

TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu 16 Eylül 2019’da Irak Kuzeyi Gara bölgesine icra edilen hava harekâtında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Yapılan çalışma neticesinde hava harekâtında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu 16 Eylül 2019’da Irak Kuzeyi Gara bölgesine icra edilen hava harekâtında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Yapılan çalışma neticesinde hava harekâtında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi”.

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