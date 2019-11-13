PKK araştırmasında dikkat çekici sonuçlar! Teröristlerin dağ ömrü ortaya çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı İhsan Erdoğan, Türkiye’de HPG, Suriye’de YPG, İran’da YRK ve Irak’ta YBŞ adıyla faaliyet yürüten örgütlerin tek merkezden, PKK/KCK tarafından yönetildiğini ortaya koyan önemli bir çalışmaya imza attı. Erdoğan, Ocak 2001 ve Eylül 2018 yılları arasında etkisiz hale getirilen toplam 4 bin 829 (HPG 3 bin 211, YPG bin 538, YRK 35, YBŞ 45) teröriste ait biyografik, demografik ve coğrafi verileri inceledi. Böylece sözde farklı isimli örgütler bünyesinde faaliyet yürüten teröristlerin profillerinin benzer ve ortak yönleri ortaya konuldu.

19 KATEGORİDE ÖRGÜT



Erdoğan, Polis Akademisinde yüksek lisans tez konusu da olan ve örgütlere ait internet sitesi, sosyal medya adresi ve açık kaynaklardan elde edilen bilgilerle hazırladığı analizleri “PKK/KCK Terör Örgütü: İran, Irak, Suriye Silahlı Yapılanması” ismiyle kitaplaştırdı. Kitaptaki bilgilere göre, söz konusu militanlarla ilgili “Kod Adı-Adı-Soyadı-Cinsiyeti-Doğum Yılı-Doğduğu Ülke-Doğduğu Şehir-Örgüte Katılım Tarihi-Öldüğü Tarih” gibi 19 ayrı kategoride veri tabanı oluşturuldu.

EN FAZLA 2017’DE ÖLDÜRÜLDÜ



Yapılan analiz ve değerlendirmeler ışığında, etkisiz hale getirilen teröristlerden 4 bin 129’unun (% 85.5) erkek, 700’ünün (% 14.5) kadın olduğu anlaşıldı. Öldürülen HPG-YPG-YBŞ-YRK militanların söz konusu dönemde yıllara göre dağılımına bakıldığında, en fazla teröristin 2017 yılında etkisiz hale getirildiği görüldü. Buna göre, 4 bin 829 teröristen bin 102’si 2017’de etkisiz hale getirilirken, 2015’te 312, 2016’da 794, 2018’de 493 terörist öldürüldü. Yıllara göre Türkiye sınırları içerisinde öldüğü açıklanan HPG mensuplarının yüzde 35’i, çözüm sürecinin bittiği 2015-2018 yılları arasında etkisiz hale getirildi.

6 YILI BİLE GÖREMİYORLAR



Kandil’de sıkı koruma altında bulunan PKK/KCK elebaşları yıllarca sefa sürerken, militan kadrosuna kattıkları teröristler, dağda 6 yılı bile göremiyor. 2001-2018 arasındaki verilere göre, örgüt mensuplarının örgüte katıldıktan sonra ortalama 5.8 yıl içerisinde öldüğü tespit edildi. Yıllara göre bakıldığında ise bunun 3.2 yıla kadar düştüğü görüldü. Buna göre, 2017’de örgüt saflarındaki ortalama yaşam süresi 6.3 yılken, 2016’da 4.2, 2015’te 3.2, 2014’te 4.2, 2013’te 3.9, 2012’de 6.1 yıl olduğu anlaşıldı.

ÇOCUKLARI SAKLIYORLAR



PKK’nın, özellikle 2012 sonrasında ölen teröristlerin “doğum tarihi” ve “katılım tarihi” bilgilerini, küçük yaştaki (çocuk) örgüt mensuplarının tespit edilmesini engellemek ve bu konuda uluslararası kamuoyunun baskısına maruz kalmamak amacıyla paylaşmadığı belirlendi. Veri tabanında ölüm yaş bilgisi bulunan toplam terörist sayısı ise 2 bin 932 olarak belirlendi. Buna göre, etkisiz hale getirilen teröristlerin yaş ortalaması 26.5. Öldürülen teröristlerin yüzde 8.3’ünün 18 yaş ve altında olduğu anlaşıldı. Her örgüt mensubundan 4’ünün (% 81) de 19-32 yaş aralığında bulunduğu tespit edildi. PKK/KCK’ya en küçük katılım yaşının 10 olduğu belirlendi. Yine en genç ölüm ise 11 yaşında gerçekleşti. Örgüte en yaşlı katılım 55, en yaşlı ölüm ise 64 yaş olarak tespit edildi.



KANDİL'DE 6 HAİN ETKİSİZ



TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.



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