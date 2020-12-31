31 Aralık 2020 Perşembe 16:38 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Pınar Gültekin'in babasına "davadan vazgeç" diyen CHP'li ismin kimliği açıklandı
Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, 'CHP milletvekilinin kendisini arayarak zanlının ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmesini istediği' iddiasıyla ilgili basın açıklaması yapıyor. Baba Gültekin, kendisini arayan ismin CHP'li Süleyman Girgin olduğunu söyledi.
Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, 'CHP milletvekilinin kendisini arayarak zanlının ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmesini istediği' iddiasıyla ilgili basın açıklaması yaptı.
Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, kendisini arayan ismin CHP'li Süleyman Girgin olduğunu söyledi.