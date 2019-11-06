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  3. Otobüste bu halde yakalandı! 'Soğuklar başladı'

Otobüste bu halde yakalandı! 'Soğuklar başladı'

Otobüste bu halde yakalandı! 'Soğuklar başladı'

Malatya'da yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yapan ekipler durumundan şüphelendikleri kişinin üst aramasında vücuduna sarılı halde gizlenmiş 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirdi. Operasyonun görseli, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından "Soğuklar başladı..." notuyla paylaşıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu ticareti yapan, nakleden, bulunduran şüpheli ve grupların yakalanmasına yönelik kentte çalışma yaptı.

DURUMUNDAN ŞÜPHELENEN EKİPLER PAKETİ BULDU

Malatya-Elazığ kara yolunda uygulama gerçekleştiren ekipler, İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, H.Ş'nin durumundan şüphelendi.

Ekiplerce yapılan üst aramasında, zanlının vücuduna sarılı halde gizlenmiş paketler halinde 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

"SOĞUKLAR BAŞLADI" NOTU İLE PAYLAŞTILAR

Öte yandan operasyonun görseli, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından "Soğuklar başladı..." notuyla paylaşıldı.

(AA)

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