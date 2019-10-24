Orkid'in Türkiye'yi küçük düşürmeye çalışan küstah reklamına tepki çığ gibi!

Reklamda, ped paketininin üzeri tecavüz ve kadına şiddet haberleri ile dolu bir gazete sayfasına sarılıyor. 'Utancını ortaya çıkar' başlığıyla yayınlanan reklamın sosyal medyada bir yarışma içinde çekildiği, Türkçe versiyonunun da olduğu belirtiliyor. Firmanın kendi sitesinde yer almayan reklam filminin amacının sadece algı yaratmak olduğu iddia ediliyor.

KADIN HAKLARI ÜZERİNDEN TÜRKİYE ALGISI!

Tartışma konusu haline gelen reklamda, Türkiye'de sürekli olarak kadın hakları ihlallerinin olduğu bir ülke gibi vurgulandığı görülürken, asıl hedefin ise Türkiye'nin geri kalmış bir toplum olduğu algısını verip ticari markanın ürünlerini gazete kağıtlarına sarılıp satıldığı mesajını vermek olduğu belirtiliyor.

FİRMAYA SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Sosyal medyada reklam üzerine yapılan tartışmalarda, firmanın amacının sadece Türkiye'yi aşağılamak ve insanları kışkırtmaktan başka bir şey olmadığı görüşü hakim olurken, Twitter'da TT olan konuyla ilgili henüz firmadan bir açıklama yapılmaması ise algı iddialarının doğru olduğu izlenimini veriyor.