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  3. Okul bahçesinde servis aracı dehşeti! Bir öğrenci hayatını kaybetti

Okul bahçesinde servis aracı dehşeti! Bir öğrenci hayatını kaybetti

Okul bahçesinde servis aracı dehşeti! Bir öğrenci hayatını kaybetti

Avcılar'da Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde servis aracının manevra yaptığı sırada çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı. Kaza nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde servis aracı şoförü Hüseyin Y. manevra yaptığı sırada 2. sınıf öğrencisi Eylül Mirzaoğlu'na (8) çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan öğrenci, ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı öğrenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mirzaoğlu hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Okula gelen polis ekipleri okulun bahçesinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Servis şoförü gözaltına alınırken kaza nedeniyle okulda eğitime 1 gün ara verildi.

DHA


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