Son dakika haberi... Oktar Babuna'dan mahkemede şaşırtan mason ifadesi!

Duruşma, tutuklu sanık Ahmet Oktar Babuna'nın savunmasının alınmasıyla devam ediyor. Mavi Marmara ve İran'a yapılacak İsrail operasyonunu kendilerinin durdurduğunu iddia eden Oktar Babuna, turnike sistemi ve çocuk tacizi iddialarını da reddetti. Babuna "Bize operasyonu 100 kişiyle içinde emekli polislerin, özel harpçilerin ve avukatların olduğu bir ekip yaptı. Başlarında Özkan Mamati var" dedi.

"ADNAN OKTAR MASON VE LOCA KURMA YETKİSİ VAR"

Adnan Oktar hakkında da şaşırtan açıklamalarda bulunan Oktar Babuna, yurtdışında mason locaları ile yapılan görüşmeleri kabul etti ve "Adnan Oktar 33. Derece Mason ve Loca kurma yetkisi vardır" dedi.

SANIKLAR MAHKEMEDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede, sanıkların haricinde 26 kişi mağdur, aralarında eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan'ın da bulunduğu 99 kişi ise müşteki sıfatıyla yer alıyor.

Mağdur ve müştekilerin yanı sıra 23 tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan 25 kişinin beyanlarına yer verilen iddianamede, suç örgütünün kurucu ve yöneticisi olan sanık Adnan Oktar elebaşılığındaki silahlı suç örgütünün biri firari 13 yöneticisi bulunduğu anlatılıyor.



AA