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  3. Son dakika haberi... Nusaybin'de basın mensuplarına keskin nişancı ateşi! İki gazeteci yaralı

Son dakika haberi... Nusaybin'de basın mensuplarına keskin nişancı ateşi! İki gazeteci yaralı

Son dakika haberi... Nusaybin'de basın mensuplarına keskin nişancı ateşi! İki gazeteci yaralı

Mardin Nusaybin'de basın mensuplarının bulunduğu bölgeye Kamışlı'dan PKK/YPG'li teröristler tarafından keskin nişancı ateşi açıldı. Saldırıda iki gazeteci yaralandı. 40 dakika sonra ikinci bir saldırı daha gerçekleşti. Gazetecilerin restoranı tahliye ettiği sırada teröristler tekrar keskin nişancı ateşi açtı.

Nusaybin'de çok sayıda Türk basın mensubunun kaldığı otelin restoranına, Suriye'nin Kamışlı tarafından keskin nişancı ateşi açıldı. Restoranın camları kırılırken şarapnel parçaları duvarlara saplandı. Açılan ilk ateş sonrası iki gazeteci hafif şekilde yaralandı.Olay yerinde uluslararası basındanda mensupların bulunduğu 20 gazetecinin olduğu belirtiliyor.

HAREKET ETTİKLERİ ANDA ATEŞ AÇIYORLAR

Gazeteciler, olay yerinde hareket ettikleri anda yine silah seslerinin duyulduğu bildirirken, ateş açan teröristleri net olarak gördüklerini belirttiler. 

Yaralı kameraman yaptığı açıklamada, "Görüntü çektiğim anda kurşun sesleri duyduk. Kurşunlar camı parçaladı, bir cam parçası elime geldi" ifadelerini kullandı.



40 DAKİKA SONRA İKİNCİ SALDIRI

Güvenlik güçleri tarafından restorandan gazeteciler tahliye edildiği sırada, PKK/YPG'li teröristler tarafından tekrar keskin nişancı ateşi açıldı.
 

ULUSLARARASI BASIN MENSUPLARIDA SALDIRIYA TANIKLIK ETTİ

Olay yerinde görev yapan DHA Temsilcisi Mücahit Yolcu,  saldırı anını anlattı. 

Yayına hazırlandıkları sırada saldırıya uğradıklarını bildiren Yolcu, "Olay yerinde 20 gazeteci arkadaşımızla görev yapıyorduk. Yayına hazırlandığımız sırada, basın mensuplarının kaldığı otelin teras katına uzun namlulu silahla ateş açıldı. Koluna cam parçaları isabet eden 2 gazeteci arkadaşımız hafif şekilde yaralandı" dedi.

"BİZİM OLDUĞUMUZU BİLİYORLAR"

Üstlerinde basın mensuplarına ait yelek ve kask olduğunun altını çizen Yolcu, "Bizim onları, onların bizi gördüğü bir noktadayız. Bizi görmemeleri imkansız. Gazeteci olduğumuzu, silahsız olduğumuzu biliyorlar. Buna rağmen bu saldırıyı yaptılar." dedi.

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