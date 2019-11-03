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  3. Nüfus müdürlüklerinde yeni dönem başladı! İlk uygulama Ankara'da...

Nüfus müdürlüklerinde yeni dönem başladı! İlk uygulama Ankara'da...

Nüfus müdürlüklerinde yeni dönem başladı! İlk uygulama Ankara'da...

Ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi, iş ve işlemlerin hızlı sonuçlanabilmesi için nüfus müdürlüklerini yenileme çalışması başlatıldı. “Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti” çalışmasıyla nüfus müdürlükleri hem modernleşiyor hem de benzer standartta oluyor. Bu kapsamda ilk uygulama Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü binasında gerçekleşti.

Randevu süreleri bir güne düşürüldü, bir işlem için verilen parmak iziyle diğer işlemlerde yapılabilir hale getirildi, pasaport, sürücü belgesi ve kimlik basımları hızlandırıldı. Ayrıca, nüfus müdürlüklerine kimlik, sürücü belgesi, pasaport  yenileme için gelen ve  evrakları tam olanların 8 dakikada işlemleri bitirilirken, adres değişikliği için nüfus müdürlüklerine  yanında abonelik sözleşmesi ya da bir fatura gelenlerin ise  5 dakikada  bu işlemi  gerçekleştiriliyor.

Bu çalışmaların yanı sıra vatandaşların daha ferah, rahat işlemlerini yapabilmesi için nüfus müdürlüklerini yenileniyor. Yeni Nüfus Müdürlüğü konsepti ile ülke genelindeki il ve ilçelerdeki nüfus müdürlüklerinin tıpkı banka şubeleri gibi benzer standartta olması sağlanıyor.

Bu kapsamda çalışmalarına başlayan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ilk uygulamayı Ankara’da gerçekleştirdi. Ankara’da İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü binası “Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti” ile tasarlandı.

Böylece, yeni nüfus müdürlüğü konsepti ile nüfus müdürlüklerinin standartlaştırılması, vatandaşların daha ferah ve konforlu hizmet sunulmasının yanında 3'ü Bir Yerde uygulaması kapsamında T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi işlemlerinde daha etkin ve hızlı şekilde hizmet verilmesi hedefleniyor.

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