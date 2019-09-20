Son dakika haberi: Neslican Tay hayatını kaybetti... Neslican Tay kimdir, ne kanseriydi?

Son dakika haberi: Neslican Tay hayatını kaybetti… Geçtiğimiz günlerde üç kez yenmeyi başardığı kansere 4. kez yakalanan Neslican Tay tekrar hastaneye yatmıştı. Tüm Türkiye’yi hüzne boğan haber yatırıldığı hastaneden geldi. Hastaneden yapılan açıklamaya göre Neslican Tay çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20 Eylül Cuma akşamı saat 21:20'de hayata gözlerini yumdu. Peki, Neslican Tay kaç yaşındaydı, ne kanseriydi? Neslican Tay'ın hayatı ile ilgili merak edilen her şeye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Neslican Tay 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Fen lisesi mezunu olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, üniversite sınavına girdi ve şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi gördü.

2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine "Demir Kadın" diyen Neslican Tay, Ayşe Arman’a verdiği röportajda söylediği "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!" , "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana rol model oldu. Hastalığının yeniden nüksettiğini sosyal medya hesabından duyuran Neslican Tay, dördüncü kez kanser mücadelesi veriyor.

SOSYAL MEDYA'DA UMUT OLDU

Sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele azmi ile tanınan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Neslican Tay'ın takipçileri genç kızın sağlığına kavuşması için dualarla ve iyi dilekleriyle destek veriyordu.

Rize’nin Gülbahar Mahallesi’nde ailesi ile oturan Neslican Tay, 2 yıl önce kanser hastalığına yakalandığını öğrenmişti. Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen genç kız, hayattan kopmış, azmi ile kanser hastalarına örnek olmuştu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaşmıştı.

Kısa sürede 800 bini aşan takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken, diğer yandan Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü kazanarak eğitimini sürdürdü. Kanser hastalığı ile mücadelesi sırasında kendisi gibi hastalara verdiği moral ve destekle tanınan Neslican, fenalaşınca İstanbul’da bir hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

NESLİCAN NE KANSERİYDİ?

Teşhis konulduğunda tümör tüm bacağını sarmış, kemiği aşındırmış ve artık bacağın kurtulması için çok geç kalınmıştı.

Bacağını kaybetmesinden altı ay sonra, Neslican, kanserin akciğerine sıçradığını öğrendi. Fakat oldukça mutluydu. Çünkü bu tümörün ameliyatla alınabileceğini biliyordu. Tümör ameliyatla alındı ve Neslican ilaç tedavisi görmeye başladı. Bu sayede kanseri bir kez daha yendi.

Aradan tekrar altı geçti. Bu sürede kanserin üçüncü kez Neslican’ın vücudunda yer aldığı öğrenildi. Hastalık akciğerlerinin zarlarındaydı bu kez.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

"Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği “yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümör” e bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21.20 de kendisini kaybettik. Allah’tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz.