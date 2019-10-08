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Naim Süleymanoğlu'nun kayıp madalyalarıyla ilgili flaş gelişme

Naim Süleymanoğlu'nun kayıp madalyalarıyla ilgili flaş gelişme

Milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun madalyalarının kaybolması ile ilgili aile avukatı Aziz Demir, Büyükçekmece Adliyesi’ne gelerek Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Naim Süleymanoğlu’nun kayıp madalyaları ile ilgili olarak aile avukatı Aziz Demir bugün Büyükçekmece Adliyesi’ne geldi. Avukat Demir, merhum milli halterci Süleymanoğlu’nun evinde yapılan aramalarda 17 madalyanın kayıp olduğunu söylemişti. Demir, bugün Cumhuriyet Savcılığı’na konu ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Avukat Demir, adliye çıkışında gazetecilere açıklamada bulundu.

Naim Süleymanoğlu avukatı Aziz Demir, 17 adet madalyanın ortada olmadığını ifade ederek, “Bu konuda süren yargılamada merhumun kardeşinin verdiği ifade göre 3 adetinin Bulgaristan’da olduğu diğerlerinin nerede olduğu bilinmemektedir. Kasasında herhangi bir bulguya rastlanmadığı dolayısı ile kasasında yapılan incelemede madalyaların yerinde olmadığı tespit edildi. Bu vesile ile müvekkillerimin bana verdiği yetki ile bende evi rahmetli ile beraber kullananlar ondan sonra kullananlar ve evinin anahtarını bulunduranlar hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonra sonucu yargıdan bekleyeceğiz”dedi.

'NEREDE OLDUKLARINI BİLMİYORUZ'

Madalyaların maddi ve manevi değerleri olduğunu kaydeden Avukat Demir, “Bunların bence devlete ait bir müzede bulunması gerekirdi. Maalesef şu ana kadar böyle bir girişimde olmadı. Şu anda biz madalyaların nerede olduğunu bilmiyoruz” diye konuştu.

İHA

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