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  3. Son dakika haberi: Münbiç bölgesinde 1 askerimiz şehit düştü

Son dakika haberi: Münbiç bölgesinde 1 askerimiz şehit düştü

Son dakika haberi: Münbiç bölgesinde 1 askerimiz şehit düştü

Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde 1 askerimiz şehit olurken 8 askerimiz de yaralandı. Çıkan çatışmada en az 15 terörist etkisiz hale getirildi.

İşte MSB'den yapılan açıklama:

15 Ekim 2019 tarihinde Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Ateş açılan bölgedeki hedefler tespit edilerek anında karşılık verilmiş ve en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmiştir. 

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

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