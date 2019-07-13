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Hainler! Muğla'daki orman yangınlarını PKK üstlendi

Hainler! Muğla'daki orman yangınlarını PKK üstlendi

Muğla’nın Dalaman ilçesinde ve Fethiye'de çıkan çıkan orman yangınlarını PKK’nın uzantısı olan ‘Halkların Birleşik İntikam Milisleri’ üstlendi..

Edinilen bilgiye göre; saat 15.00 sıralarında Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi Sebze Meyve Toptancı Hali arkasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dün öğleden sonradan bu yana yangından yangına koşan orman ve itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam ediyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Karacaağaç Mahalle Mezarlığı'na yakın ormanlık alanda 400 hektarlık ağaçlık alan yandı. Çıkan yangına 20'ye yakın helikopterle havadan, 77 arazöz ve 426 yangın söndürme işçisiyle karadan müdahale edildi.

BEBEK KATİLİ ÖRGÜT ORMANLARIMIZI DA YAKTI

İki gündür süren orman yangını PKK'nın uzantısı olan 'Halkların Birleşik İntikam Milisleri' çıkardı. Terör örgütü PKK'lıların üstlendiği yangında can kaybının olmadı.

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