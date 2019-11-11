Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7806
  • 6,3793
  • 273.036
  • 103149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son dakika haberi: MSB: Teröristler son 24 saatte 19 taciz ateşi açtı

Son dakika haberi: MSB: Teröristler son 24 saatte 19 taciz ateşi açtı

Son dakika haberi: MSB: Teröristler son 24 saatte 19 taciz ateşi açtı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine teröristler tarafından son 24 saatte 19 taciz ateşi gerçekleştirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri devam ediyor. Teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone’larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.


Oktay Kaynarca'dan evlilik ve çocuk açıklaması!
Burcu Biricik'ten yeni proje açıklaması
'Aşk görüntümüze yansımıştır'
Deren'in panik gecesi! Flaşlar patlayınca...
Dilan Çiçek Deniz: Halimden memnunum
<p>UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve ´en iyi korunan 20 kent´ arasında bulunan Karabük’ün S

Turistler Safran Tarlalarına Akın Etti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dumanlar her yeri sardı... Yüzlercesini ateşe verdiler

SAT komandoları gemiye böyle indi! Nefes kesen anlar