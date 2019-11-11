Son dakika haberi: MSB: Teröristler son 24 saatte 19 taciz ateşi açtı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri devam ediyor. Teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone’larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.