Son dakika haberi: MSB: Teröristler son 24 saatte 19 taciz ateşi açtı
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine teröristler tarafından son 24 saatte 19 taciz ateşi gerçekleştirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri devam ediyor. Teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone’larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.