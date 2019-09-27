Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6647
  • 6,1975
  • 271.877
  • 104574
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son dakika haberi... MSB: Suriye Hava Sahasında iki F-16 ile uçuş görevi icra edildi

Son dakika haberi... MSB: Suriye Hava Sahasında iki F-16 ile uçuş görevi icra edildi

Son dakika haberi... MSB: Suriye Hava Sahasında iki F-16 ile uçuş görevi icra edildi

Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda dördüncü ve beşinci uçuş görevleri icra edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile Suriye hava sahasında beşinci uçuş görevinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda beşinci uçuş görevinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, müteakip günlerde bölgede uçuşlara devam edileceği duyuruldu.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Düğünden sonra ilk işi bu oldu!
Serdar Ortaç boşanma konusunda haklı çıktı
Kurşun dizisinin yayın tarihi belli oldu
Can Yaman'dan Demet Özdemir açıklaması
Aleyna Tilki'nin deprem paylaşımı tepki çekti!
<p>68 altın sikkeden oluşan hazinenin milattan sonra 550-575 yıllarında, 1. ve 2. Justinianus dönemi

1500 Yıllık Sikke... O İlimizde Bulundu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Şehirleri güzelleştiren tasarımlar

Dünyanın ortasında kayıp kıta bulundu