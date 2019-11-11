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MSB: Rusya ile dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı

MSB: Rusya ile dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı

MSB: 'Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarınca icra edilen dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı.'

Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarınca icra edilen dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların iştirakiyle Fırat'ın doğusunda 10 kilometre derinlikte ve 62 kilometre uzunluğundaki güzergahta icra ettiği dördüncü kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

Derbesiye bölgesinde icra edilen dördüncü kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere sekiz kara aracı da katıldı. 

(AA)


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