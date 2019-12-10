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  3. MSB: Eve tuzaklanan 565 havan mühimmatı etkisiz hale getirildi

MSB: Eve tuzaklanan 565 havan mühimmatı etkisiz hale getirildi

MSB: Eve tuzaklanan 565 havan mühimmatı etkisiz hale getirildi

MSB: Komandolarımız, Rasulayn’ın doğusunda teröristlerin bir eve tuzakladığı toplam 565 havan mühimmatını etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı Harekât bölgesinde hayatın normale döndürülmesi ve sivillerin PKK/YPG’li teröristlerce tuzaklanmış binlerce mayın ve EYP’den korunması maksadıyla arama-tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Komandolarımız, teröristlerin yeni bir terör tuzağını daha önledi. 


 
Rasulayn’ın doğusundaki bir meskûn mahal araması sırasında sivillere ait bir köy evinin iki ayrı odasına tuzaklanmış toplam 565 havan mühimmatı ele geçirildi.  Odaların bir tanesinde 82 milimetrelik 423 adet diğerinde ise 60 milimetrelik 142 adet havan mühimmatı bulundu. Her iki odada da mühimmatların birbirlerine seri şekilde bağlandığı ve kapı açılınca patlayacak şekilde tuzaklandığı tespit edildi.  


 
Tuzaklanan mühimmatların orta bölümünde de bir adet uzaktan komutalı alpa-fire EYP ateşleme düzeneğinin mühimmata bağlı şekilde tuzaklanmış olduğu, böylece ikinci bir mekanizma ile patlatılabilmesi için yedeklendiği tespit edildi. Komandolarımızın yüksek eğitim seviyesi, tecrübesi ve dikkati sayesinde patlatılamadan ele geçirilen mühimmatlar kontrollü şekilde imha edildi."


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