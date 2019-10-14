MSB paylaştı! En yeni görüntü... Bebek katili teröristler böyle vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı, bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristlerin mühimmat ikmali yaparken imha edildiği anları paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twittter hesabından, bebek katili teröristlerin İHA'larımız tarafından vurulma anı paylaşıldı.
Paylaşımda, "Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG’li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA’larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi" ifadelerine yer verildi.