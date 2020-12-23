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23 Aralık 2020 Çarşamba 15:31 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... MSB duyurdu! Cumhuriyet tarihinin en derini

Son dakika haberi... MSB duyurdu! Cumhuriyet tarihinin en derini

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonunun icra edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonunun icra edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimiz tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edildi. Operasyonda 3000 metre derinliğe kadar tespit imkânına sahip TCB ORKİNOS ile Doğu Akdeniz'de 2800 metreden görüntü alınarak büyük bir başarıya imza atıldı" denildi.

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