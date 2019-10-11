MSB açıkladı! 1 askerimiz şehit, 3 askerimiz yaralandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı Harekât Bölgesinde 10 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG´li teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah´tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

(DHA)