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  3. MSB açıkladı! 1 askerimiz şehit, 3 askerimiz yaralandı

MSB açıkladı! 1 askerimiz şehit, 3 askerimiz yaralandı

MSB açıkladı! 1 askerimiz şehit, 3 askerimiz yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat´ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı´nda yaşanan çatışmalarda 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığını açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı Harekât Bölgesinde 10 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG´li teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah´tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

(DHA)

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