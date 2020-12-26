Son dakika haberi... MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi.



5 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Rx80YYaxej