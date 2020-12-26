26 Aralık 2020 Cumartesi 11:11 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi... MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 26, 2020
5 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Rx80YYaxej