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26 Aralık 2020 Cumartesi 11:11 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

<span>Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. Siya

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