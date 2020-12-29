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29 Aralık 2020 Salı 17:14 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan son dakika açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Gücünü asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından alan kahraman komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" 
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