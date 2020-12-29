29 Aralık 2020 Salı 17:14 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi... MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan son dakika açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:
"Gücünü asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından alan kahraman komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi"