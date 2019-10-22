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  3. MSB: 22.00'den sonra karşılaşılan teröristler etkisiz hale getirilir

MSB: 22.00'den sonra karşılaşılan teröristler etkisiz hale getirilir

MSB: 22.00'den sonra karşılaşılan teröristler etkisiz hale getirilir

MSB "Mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip ediliyor. Bölgeden 136 araç çıktı" açıklaması yaptı. Açıklamada, saat 22.00'den sonra karşılaşılan teröristlerin etkisiz hale getirileceği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile anlaşma kapsamında YPG'li teröristlerin bölgeden çekilme süreciyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin sürecin yakından takip edildiği, bölgeden 136 aracın çıkış yaptığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında saat 22.00'den sonra karşılaşılan teröristlerin etkisiz hale getirileceği vurgulandı.

42 TACİZ ATIŞI GERÇEKLEŞTİ

TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulduğu, YPG/PKK'lı teröristlerce şu ana kadar 42 taciz/ihlal yapıldığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında "Taciz ve ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir. Yapılan ihlal ve tacizler ABD ile anlık olarak paylaşılmaktadır" ifadesine yer verildi.

AA

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