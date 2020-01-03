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  3. MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: 2 PKK'lı terörist Türkiye'ye getirildi

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: 2 PKK'lı terörist Türkiye'ye getirildi

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: 2 PKK'lı terörist Türkiye'ye getirildi

Van Mit Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü tarafından müşterek gerçekleştirilen operasyonda, Irak/Kandil’de faaliyet gösteren ve aranmakta olan Sema FARKİN (K) (G.M.) ve Beritan AVESTA (K) (L.A.) isimli BTÖ mensupları yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

MİT Van Bölge Daire Başkanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla Kandil’de yakalanan 2 örgüt mensubu tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, MİT Van Bölge Daire Başkanlığıyla müşterek gerçekleştirilen operasyonda, Irak’ın Kandil bölgesinde faaliyet gösteren ve aranmakta olan Sema Farkin kod adlı G.M. ve Beritan Avesta kod adlı L.A. isimli bölücü terör örgütü mensuplarının geçtiğimiz günlerde yakalanarak Türkiye’ye getirildiği hatırlatıldı. Gözaltına alınan 2 örgüt mensubu, hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte 2 Ocak 2020 günü Van’da çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.


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