Bakan Akar: "En kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'a asker gönderilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ne ilişkin, "Bu tezkerenin gereği olarak en kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek. Bununla ilgili olarak da özelikle Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı." dedi.

AA'da yer alan habere göre, Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Milli Savunma Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Muhsin Dere ile dün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ni (TUSAŞ) ziyaret etti.



TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, projelere ilişkin bilgi aldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemlerinden birini yaşadığını belirten Akar, "Şu ana kadar Mehmetçik görevini büyük bir başarıyla gerçekleştirdi, inşallah bundan sonra da görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam edecektir." diye konuştu.

"TSK AZİM VE KARARLILIKLA MÜCADELE ETMEKTEDİR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alanda artık bir özne haline geldiğini ifade eden Akar, bu durumun itibarla birlikte büyük bir sorumluluk da getirdiğini belirtti. Söz konusu sorumluluğu yerine getirebilmek için çok daha fazla çalışmanın önemine vurgu yapan Akar, "TSK, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerlerimize, ruh kökümüze bağlı olarak başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere tüm tehdit ve tehlikelere karşı da azim ve kararlılıkla mücadele etmektedir." dedi.

Mehmetçiğin gerek yurt içi gerek sınır ötesinde, zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla "ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla yapmaya devam ettiğini dile getiren Akar, Azerbaycan'ın topraklarını işgal altından kurtarmasına yönelik de değerlendirmelerde bulundu.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin büyük bir başarı göstererek 30 yıla yakın süredir Ermenistan işgalindeki topraklarını geri aldığını belirten Akar, Karabağ'a ilişkin imzalanan anlaşmaya yönelik, "Rusya ile yaptığımız görüşmeler var. Azerbaycanlı kardeşlerimizin tüm hak ve menfaatlerinin korunması, kollanması konusunda yapılması gereken ne varsa onları yaptık, yapıyoruz." ifadesini kullandı.

"HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM"

Azerbaycan Türkü'nün başarısının tahkimi için gerekenleri yaptıklarını bildiren Bakan Akar, "Azerbaycan ile ilgili tezkere de çıktı. Hazırlıklarımız tamam. Bu tezkerenin gereği olarak en kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek. Bununla ilgili olarak da özelikle Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı. Onların nakliyesiyle ilgili Hava Kuvvetlerimiz de hazır." diye konuştu.

"AZERBAYCAN ORDUSU HUKUKA AYRKIRI BİR ŞEY YAPMADI"

Bazı batılı siyasetçilerin "Azerbaycan ordusu Karabağ'ı yaktı, yıktı" söylemlerine de tepki gösteren Akar, şunları söyledi: "Gerçek dışı bu ifadeler tamamen yanlış değerlendirmelerdir. Orada Azerbaycan ordusu uluslararası hukuka aykırı hiçbir şey yapmadı. Yaptığı şeyin aslı ve esası; 30 yıldan beri işgal altındaki öz topraklarının kurtarılmasından ibarettir. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Ulu orta böyle konuşmalarla Azerbaycan ordusunu suçlamak gibi bir hataya düşmemeleri lazım.

Azerbaycan ordusunu 'yakıp-yıkmakla' suçlamak gerçekten büyük gaflet, gerçekten büyük bir hatadır. İnsanın vatanını koruması, işgal altındaki topraklarını kurtarması kutsal bir görev. Azerbaycan ordusunun yaptığı şey bu. Bunun ötesinde Ermenistan ordusu bütün dünyanın gözü önünde, çok aleni bir şekilde, göz göre göre Azerbaycan'ın yerleşim yerlerini, şehirlerini bombaladı. Bütün dünya bunu gördü, fakat bazıları hala kör, hala sağır. Bunların çağdaşlıktan, insan haklarından, demokrasi, tarafsızlıktan bahsetmesi gerçekten mümkün değil."