Milli elektrikli tren için tarih belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Milli elektrikli tren, 29 Mayıs'ta raylara indirilip test edilmeye başlanacak. Testlere göre, eylül ayında bu trenler vatandaşlarımızca kullanılmaya başlanacak" dedi.

Adapazarı ilçesindeki Türkiye Vagon Sanayi AŞ'yi (TÜVASAŞ) ziyaret eden Bakan Varank'ı, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir karşıladı.

TÜVASAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İlhan Kocaarslan'dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Varank, TÜVASAŞ'ın Alüminyum Gövde Üretim Fabrikası'nı gezdi, yapımı devam eden Milli Elektrikli Tren Seti'ni inceledi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Varank, TÜVASAŞ'ın Alüminyum Gövde Üretim Fabrikası'nı açtıktan sonra çok yol aldığını ifade etti.

Varank, geçen günlerde açıklanan 2020 Yatırım Planı'nda TÜVASAŞ'ın da yer aldığını anımsatarak, 56 hızlı tren setinin kurumdan temin edileceğini bildirdi.

TÜVASAŞ'ın Türkiye için önemli bir altyapı olduğunu dile getiren Varank, "Milli hızlı trenlerimizi, milli yüksek hızlı trenlerimizi entegre bir şekilde, tasarımdan son noktaya kadar üretebildiğimiz bir tesisten bahsediyoruz. Gördüklerimden oldukça etkilendim" diye konuştu.