MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama
MHP'li Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tedavisinin tamamlandığını, Pazartesi gününden itibaren genel merkezde mesaiye başlayacağını duyurdu.
Yalçın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir.Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır."