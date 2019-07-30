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  3. Son dakika haberi: MGK'dan flaş mesajlar! Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Son dakika haberi: MGK'dan flaş mesajlar! Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Son dakika haberi: MGK'dan flaş mesajlar! Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yapılan MGK toplantısı 6 saat sürdü.MGK Bildirisi'nde "Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle aynı azim ve kararlılıkta mücadelesine devam edeceği" vurgulandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, 6 saat 10 dakika sürdü.

MGK'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle aynı azim ve kararlılıkta mücadelesine devam edeceği" vurgulandı.

(Suriye) Bütün gücümüzle bir 'Barış Koridoru'nun inşası için gayret sarf edileceği hususundaki kararlılığımız teyit edilmiştir"

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe 1 ve Pençe 2 harekatlarının başarıyla yürütüldüğü belirtilerek, operasyon yapılan bölgeler tamamen temizlenene kadar terörle mücadele harekatının devam edeceği vurgulandı.

Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomatın şehit edildiği saldırının aydınlatılması hususundaki çalışmaların takip edileceği kaydedildi.

Türkiye'nin stratejik ortaklık, savunma ve güvenlik iş birliği konusundaki hassasiyeti ve beklentileri dile getirildi.

NATO Antlaşması ile ikili anlaşmaların ruhuna uygun olarak, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve ahde vefa ilkesi çerçevesinde taahhütlerine ve sorumluluklarına riayet ettiği, müttefiklerinden de aynı hassasiyeti beklediği ifade edildi.

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