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  3. Metina bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Metina bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Metina bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi - Sabah Gara bölgesindekilerle beraber etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu.

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi. 

Açıklamada, hava harekatı ile 7 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.  Sabah saatlerinde Gara bölgesindekilerle beraber etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu.

(AA)

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