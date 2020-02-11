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Meteoroloji'den o bölgeler için çığ ve don uyarısı!

Meteoroloji'den o bölgeler için çığ ve don uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve doğu kesimleri için buzlanma ve don, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerler için çığ uyarısında bulundu.

Genel Müdürlüğün duyurusuna göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, Akdeniz, Güney Ege kıyıları, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

- UYARILAR

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

(AA)


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