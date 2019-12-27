Meteoroloji'den Mehmetçiğe 'terzi dikişi' desteği! Anlık bildiriliyor

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, güvenlik güçlerine yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda hava durumuna ilişkin "terzi dikişi" hizmet verdiklerini belirterek, "İl, ilçe, belde ve mezra değil, belirlenen bir tepede dahi anlık hava durumu bilgilerini kahraman Mehmetçiğimize ulaştırıyoruz." dedi.

ASKERİ METEOROLOJİ



Coşkun, ilk iki unsurun güvenlik kuvvetlerinin görevi olduğunu aktararak, "Biz Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak silahlı kuvvetlerimize, jandarmamıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda terzi dikişi hizmet veriyoruz. İl, ilçe, belde ve mezra değil, belirlenen bir tepede dahi anlık hava durumu bilgilerini kahraman Mehmetçiğimize ulaştırıyoruz. Bu operasyonları kahraman Mehmetçiğimiz kazanıyor. Biz buna askeri meteoroloji diyoruz." diye konuştu.



BUGÜNKÜ İMKANLAR OLSAYDI SARIKAMIŞ ÖNLENEBİLİRDİ



Coşkun, Sarıkamış'ta askerlerin donarak şehit olduğunu hatırlatarak, bugünkü meteorolojik imkanlar olsaydı bunun önlenebileceğine işaret etti. Coşkun, "Bu vesileyle Sarıkamış şehitlerini ve tüm şehitlerimizi rahmetle anmak istiyorum." ifadesini kullandı.



AA