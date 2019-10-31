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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yaptı.Ülke genelinde de havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün İstanbul'da beklenen sağanak yağışların, öğleden sonra etkisini artırarak gece saatlerinde poyraz fırtınası (50-70 km/sa) ile birlikte kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışın, yarın (Cuma) sabah saatlerinde etkisini azaltarak öğleden sonra kesilmesi bekleniyor." denildi.

Ülke genelinde yarın havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Şırnak ve Muş çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların İskenderun Körfezi çevresi ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Marmara'nın güneyinde kuvvetli, Marmara'nın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli esmesi öngörülüyor.

Denizlerde ise Batı Karadeniz'de kuvvetli fırtına, Marmara'da fırtına, Doğu Karadeniz'in doğusu ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

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