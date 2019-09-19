Son dakika haberi... İstanbul için cuma günü sağanak yağış uyarısı yapıldı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul’da cuma günü için sağanak yağış uyarısında bulundu.

MGM’nin internet sitesinde yer alan beş günlük hava tahminlerine göre, yarın Karadeniz kıyıları ve Marmara çevresinde sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Cumartesi ve pazar günleri Karadeniz kıyılarında doğu yönüne doğru azalması beklenen yağışların, 23 Eylül Pazartesi günü yurdu komple terk etmesi öngörülüyor.

İstanbul Valiliğinin internet sitesinde yer alan “Meteoroloji’den İstanbul’a Sağanak Uyarısı” başlıklı duyuruda ise, şunlar kaydedildi: