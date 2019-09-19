Son dakika haberi... İstanbul için cuma günü sağanak yağış uyarısı yapıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da cuma günü için sağanak yağış uyarısı yaptı. Yarından itibaren Karadeniz kıyıları ile Marmara çevresini etkisi altına alacak yağışların, 23 Eylül Pazartesi gününe kadar azalarak yurdu terk etmesi bekleniyor.
Aksam.com.tr
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul’da cuma günü için sağanak yağış uyarısında bulundu.
MGM’nin internet sitesinde yer alan beş günlük hava tahminlerine göre, yarın Karadeniz kıyıları ve Marmara çevresinde sağanak yağış beklendiği bildirildi.
Cumartesi ve pazar günleri Karadeniz kıyılarında doğu yönüne doğru azalması beklenen yağışların, 23 Eylül Pazartesi günü yurdu komple terk etmesi öngörülüyor.
İstanbul Valiliğinin internet sitesinde yer alan “Meteoroloji’den İstanbul’a Sağanak Uyarısı” başlıklı duyuruda ise, şunlar kaydedildi:
“Önümüzdeki beş gün için yapılan hava durumu tahminlerinde İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydeden MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.”