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  3. Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Şiddetli şekilde geliyor

Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Şiddetli şekilde geliyor

Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Şiddetli şekilde geliyor

Meteoroloji 28 Ağustos Çarşamba günü hava durumu raporu açıklandı. Yapılan son tahminlere göre Doğu Karadeniz için sağanak yağış, Marmara Bölgesi için ise şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den geçilen verilere göre 28 Ağustos Çarşamba günü Doğu Karadeniz için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaya davet edildi.

İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR UYARISI

Haftanın ilk günlerinden beri etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtınanın bugün de İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yağışların bu sabah saatlerinde Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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