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24 Kasım 2020 Salı 11:46 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi: Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı

Son Dakika Haberi: Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı

Menemen Belediyesindeki "zimmet" ve "irtikap" iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı.

Menemen Belediyesindeki "zimmet" ve "irtikap" iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı.

Tutuklanan isimler: Başkan Serdar Aksoy, Kenan Yaşatürk, Mehmet Cin, Teoman Tuna, Gazi Koştum, Mustafa İlhan, Nagihan Karaca, Tarkan Fikret Çalık, Gamze Yıldız, Gökhan Uzun ve Mustafa Çama.

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