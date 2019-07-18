Masum melekleri kanlı eller katletti

Geçtiğimiz yıl Hakkari’nin Yüksekova İlçesi'nde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 10 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya’nın ölümüne neden olan PKK, gerçek yüzünü bu kez Tunceli’de gösterdi. Ovacık İlçesi'ne bağlı Bilgeç köyü kırsalındaki Çakılyayla mezrasında PKK’lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşler hayatını kaybetti. Kurulduğu günden bu yana çocuk ve bebek katleden PKK’nın son 9 yıldaki saldırılarından bazıları şöyle:

KAHREDEN ALBUM

Serkan Erdem

Siirt’in Derince Köyü'nde 1993'te PKK’lıların okul bahçesinde kurşuna dizdiği 13’ü çocuk 22 kişinin acısı 26 yıla rağmen unutulmadı. Henüz 3 yaşında kefene sarılı bedeni Serkan Erdem’in fotoğrafı hâlâ hafızalarda.

Mevlide İrem Çiftçi

Diyarbakır Çınar'da 15 Ocak 2016'da İlçe Emniyet Amirliği ve lojmanlarına düzenlenen bombalı saldırıda polis memuru Mehmet Şenol Çiftçi ile 4 yaşındaki kızı Mevlide İrem Çiftçi şehit oldu.

Anne karnında saldırı

Batman’da Mizgin Doru’nun 4 kızı vardı... Beşinci hamileliğinde erkek evlat dünyaya getirecekti ama 27.09.2011'de PKK saldırısıyla hayatını kaybetti. O bebek yaşama tutunamadı.

Ceylin Naz Aydın

8 yaşındaki Oğuz Kağan Aydın ile 3 yaşındaki Ceylin Naz Aydın. Diyarbakır Sur'da teröristler tarafından 12 Ağustos 2016'da düzenlenen saldırıda annesi Demet Yıldırım Aydın ile şehit düştü.

Bebeği Doğmadan öldü

Ankara Güvenpark'ta Mart 2016’da PKK’lı teröristlerce düzenlenen, 36 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıda 6 aylık hamile Songül Yılmaz'ın karnındaki bebek de doğmadan öldü.

Ecrin Açıkgöz

Ecrin Açıkgöz 2, Alper Murat Açıkgöz 11 yaşındaydı. 14 Ocak 2016'da Diyarbakır’daki terör saldırısında babaları Lokman Açıkgöz ile birlikte şehit oldular.

FATİH-HAVİN GÜNEŞ

Fatih ile Havin Güneş… Biri 5, diğeri 3 yaşındaydı. 30.03.2017 tarihinde, Mardin’in Nusaybin İlçesi'nde PKK’lı teröristler onların yaşam hakkını elinden aldı.

Sadık Efe Açıkgöz

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne 14 Ocak 2016'da düzenlenen saldırıda 5 yaşındaki Sadık Efe Açıkgöz de şehit düştü. PKK’lı teröristler, saldırıda 1 ton bomba kullandı.

YASİN BÖRÜ

Diyarbakır’da 6-7 Ekim 2014’te Kurban Bayramı’nda kurban eti dağıtırken terör örgütü PKK yandaşlarınca 16 yaşındaki Yasin Börü şehit oldu.

EREN BÜLBÜL

15 yaşındaki Eren Bülbül, Trabzon Maçka’da 11 Ağustos 2017 tarihinde, PKK’lı teröristler ve askerler arasında çıkan çatışmada şehit oldu.

En büyük hayali ailesine ev almaktı

Ailenin mezrada bir çadırda kaldığını belirten Bilgeç Köyü Muhtarı Tuncay Yetik şöyle konuştu: "Her ikisi de mutlu ve huzurlu çocuklardı. Ayaz’ın tek hayali babasını bu zorlu hayattan kurtarmaktı. Bir ev yapma hayali vardı. O da maalesef küçük yaşta elinden alındı."

Yemek yiyip oyun oynayacaklardı

2013'ten bu yana mezrada hayvancılıkla uğraştığını aktaran ailenin komşularından Hasan Yetik, “Ben davardaydım 3 tane de misafirimiz geldi, annesi ve babası da bizle birlikteydi. Çocuklar yemek yiyip çay içtikten sonra dışarı çıktı ve birkaç dakika sonra patlama oldu. O anda yerimizden sıçradık. Annesi ve babası şoka girdi. İlk şokla ne olduğunu görüp anlayamadık” diye konuştu.

Ayaz ile astsubay cennette buluştu

Tunceli’de kardeşiyle birlikte hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu’nun, 2 yıl önce kucağında poz verdiği askerin de Pülümür İlçesi'nde helikopterin düşmesi sonucu şehit olduğu belirlendi. Pülümür’de 18 Nisan 2017’de polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman, 13 Ocak 2017’de bir operasyon dönüşü minik Ayaz’ı kucağına alarak poz vermiş, bu kareyi de sosyal medyadan “Sen yeter ki bir adım at, o sana koşarak gelecek...” notuyla paylaşmıştı.