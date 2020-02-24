Manisa'da deprem oldu! Deprem İzmir, Balıkesir ve Bursa'da da hissedildi
Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.43'te merkez üssü Akhisar olan 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Çok geniş bir alanda etkisini gösteren deprem İzmir, Balıkesir ve Bursa'da da hissedildi. Twitter'da #izmirdeprem hastagi TT olurken, deprem vatandaşları uykusundan uyandırdı. Manisa Valiliği depremle ilgili açıklama yaptı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan veriye göre, saat 05.43'te Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir'den de hissedildi.
MANİSA VALİLİĞİNDEN 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Manisa Valiliği, merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.
Bir aydır deprem fırtınası yaşayan Manisa, bugün sabaha da depremle uyandı. Saat 05.43'te merkez üssü Akhisar ilçesi Karabörklü Mahallesi olan 4,8 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldi. Depremle ilgili bir açıklama yapan Manisa Valiliği, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
”24.02.2020 tarihinde saat 05.43'de merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır”